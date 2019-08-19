Сергея Жигунова обвинили в невыплате зарплат

Актеры, работающие в проекте продюсера, заявили, что тот должен им денег.

Звезда некогда популярного ситкома «Моя прекрасная няня» на СТС в последнее время редко снимается сам. Большую часть времени Жигунов занимается продюсированием фильмов и сериалов.

Жигунов, занимающийся производством сериала «Динозавр» с Александром Панкратовым-Черным в главной роли, оставил без гонораров почти всех актеров, сославшись на трудную ситуацию.

Только вот коллеги по цеху не стали входить в его положение, а обвинили Сергея в мошенничестве, сообщает «СтарХит».

«И не было никаких объяснений с его стороны. Не заплатил и все. Я начал ему досаждать звонками, хотел поговорить по-мужски, да он не идет на контакт. Но в итоге, я его так достал, что мне деньги выплатили, а другие до сих пор ждут», — рассказал актер Кирилл Захаров, сыгравший в фильме в одном из эпизодов.

больше по теме Жигунов объяснил причины окончания дружбы с Харатьяном По словам актера, все противоречия между ними возникали по глупости.

Примечательно, что копии трудовых договоров артисты на руки не получили, а потому и доказать правоту в суде будет непросто. Зато вот компания «Синелекс», занимавшаяся сведением звука и монтажом другого проекта Жигунова, сериалом «Куба», намерена решать конфликты в правовом поле.

Актер уже выступил с ответом, а именно объявил о банкротстве открытого им «Январь продакшн». Очередное заседание назначено на 29 августа. До этого момента Жигунов старательно избегает общения с журналистами и покинул на некоторое время Москву.