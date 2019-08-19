НОВОСТИ

Валерия и Боярский дебютируют в шоу «Голос 60+» в качестве наставников

Съемки «слепых» прослушиваний стартуют 19 августа.

Валерия и Боярский дебютируют в шоу «Голос 60+» в качестве наставников
Валерия и Боярский будут участвовать в качестве наставников в шоу "Голос 60+"/globallookpress.com

Певица Валерия и «главный мушкетер страны» Михаил Боярский впервые станут наставниками команд во втором сезоне музыкального суперпроекта «Голос 60+». Кроме них с исполнителями будут работать уже полюбившиеся зрителям Лев Лещенко и Пелагея. Отметим, в конкурсе примут участие вокалисты старшего поколения, которым удастся преодолеть «слепые» прослушивания.

Валерия. Фото
Валерия будет участвовать в шоу «Голос 60+»/globallookpress.com

Кстати, они стартуют уже 19 августа. Дата премьеры шоу Первом канале пока не называется.

По словам продюсера шоу «Голос» Юрия Аксюты, у всех участников проекта огромный опыт за спиной. В рамках проекта они рассказывают о себе, уложив все в формат песни. Как заметил Аксюта, это достойно огромного  уважения. Кстати, в этом сезоне возраст вокалистов от 60 до 90 лет.

Добавим, география проекта разнообразна. В новом сезоне будут участвовать даже представители Украины. Напомним, что в первом сезоне победу одержала заслуженная артистка Российской Федерации Лидия Музалева из команды Пелагеи.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ВалерияМихаил Боярскийновый сезон шоу "Голос"Юрий Аксюта

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Валерия и Боярский дебютируют в шоу «Голос 60+» в качестве наставников
Интересно?
Поделись с друзьями: