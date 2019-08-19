Валерия и Боярский дебютируют в шоу «Голос 60+» в качестве наставников

Певица Валерия и «главный мушкетер страны» Михаил Боярский впервые станут наставниками команд во втором сезоне музыкального суперпроекта «Голос 60+». Кроме них с исполнителями будут работать уже полюбившиеся зрителям Лев Лещенко и Пелагея. Отметим, в конкурсе примут участие вокалисты старшего поколения, которым удастся преодолеть «слепые» прослушивания.

Кстати, они стартуют уже 19 августа. Дата премьеры шоу Первом канале пока не называется.

По словам продюсера шоу «Голос» Юрия Аксюты, у всех участников проекта огромный опыт за спиной. В рамках проекта они рассказывают о себе, уложив все в формат песни. Как заметил Аксюта, это достойно огромного уважения. Кстати, в этом сезоне возраст вокалистов от 60 до 90 лет.

Добавим, география проекта разнообразна. В новом сезоне будут участвовать даже представители Украины. Напомним, что в первом сезоне победу одержала заслуженная артистка Российской Федерации Лидия Музалева из команды Пелагеи.