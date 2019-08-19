Ангелина Вовк опубликовала архивное видео с Высоцким

В записи можно услышать его песню «Смотрины».

Знаменитая советская телеведущая Ангелина Вовк на своей странице в Instagram поделилась редким архивным видео с Владимиром Высоцким.

К сожалению, видеосъемок с легендарным бардом сохранилось очень мало, поэтому каждое «новое» представляет большую ценность.

76-летняя Ангелина Вовк подписала видео всего одной фразой: «Высоцкий на все времена!» Когда и где оно было снято, телеведущая, увы, не сообщила.

На видео Владимир Высоцкий исполняет свою песню «Смотрины»

«Там у соседа — пир горой,

И гость — солидный, налитой,

Ну, а хозяйка — хвост трубой —

Идет к подвалам…»

Исполнение композиции, очевидно, происходит во время застолья в кругу друзей в квартире. Стол уставлен разнообразными кушаньями и напитками.

Судя по одежде и оформлению квартиры, съемка была сделана в 70-е годы.

Рядом с бардом сидит красивая дама в очках и светлом платье, очень похожая на Ангелину Вовк. Позже в кадре появляется еще одна прекрасная незнакомка.