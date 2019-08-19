Яна Рудковская назвала сильные стороны Таты Карапетян

Продюсер Яна Рудковская в Instagram рассказала о том, что провела время с Татой Карапетян. Это известная бизнесвумен, наследница империи «Ташир», которая в браке с бизнесменом Игорем Булатовым родила двоих детей. Как известно, мужчина расстался с супругой и стал жить с моделью Викторией Лопыревой, которая также не так давно стала мамой, подарив возлюбленному сына Марка-Лионеля.

Как сказала Рудковская, Тата Карапетян очень мудрая, интеллигентная, добрая и безмерно харизматичная женщина. Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко восхищена ее образованностью, благородством и принципами.

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«Тебя хочется ставить в пример многим светским девушкам, а твоей скромности стоит позавидовать тем, кто в этом давно и остро нуждается! Не сомневаюсь, что тебя ждёт большое будущее, потому что ты — уникальная, спасибо за фантастичной вечер в кругу вашей семьи! Обнимаю и до встречи в Москве», — заявила Яна Рудковская.

Любопытно, что многие поклонники посчитали, что в своем посте и разговорах о скромности Рудковская решила уколоть именно Лопыреву. Дело в том, что посол чемпионата мира по футболу 2018 года за последнее время разместила в соцсетях сразу несколько публикаций, где рассказывала о себе в восторженных тонах.