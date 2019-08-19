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Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего мужа Климовой

48-летняя Елена Бирюкова жила с любимым больше 10 лет, но только сейчас созрела для официального брака.

Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего мужа Климовой
https://www.instagram.com/birukovagram/

Елена Бирюкова, имея за плечами два брака, долго не соглашалась на третий. Звезда как-то призналась, что боялась испортить бытом романтику. Ведь казалось, у нее и так с ювелиром Ильей Хорошиловым идеальные отношения. Напомним, Хорошилов является бывшим мужем Екатерины Климовой.

Спустя 11 лет романа Бирюкова сказала мужчине заветное «да» и согласилась назначить свадьбу.

Актриса вновь станет замужней уже 27 августа. Церемония будет скромной, а поздравить влюбленных соберутся всего 20 человек.

«Это самые родные и близкие, — делится старшая дочь звезды Александра. — Сейчас с мамой выбираем ей платье. Думаем, все же это будет классический образ», — сообщает «СтарХит».

Только вот медового месяца у супругов пока не получится. У Елены осенью начинаются съемки. Однако пара не отказалась от романтического путешествия, а всего лишь перенесла отпуск на зиму.

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браки звездЕлена БирюковаИлья Хорошиловличная жизнь звезд

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Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего мужа Климовой
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