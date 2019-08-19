Высоцкая вспомнила увлечение соцсетями в момент, когда дочь была в коме

По словам актрисы, в какое-то время она потеряла грань, где свои, а где чужие.

Актриса Юлия Высоцкая рассказала о своем нездоровом увлечении социальными сетями, в тот момент, когда ее дочь Маша угодила в серьезное дорожно-транспортное происшествие и впала в кому. Девушке тогда было всего 14 лет.

Как сказала Высоцкая, в те годы она чересчур часто стала рассказывать о себе в Instagram. Особенно после того, как дочери стало лучше. В какой-то момент, как считает актриса, она потеряла грань, где свои, а где чужие. Сейчас она полностью изменила свое отношение к соцсетям. Если раньше лейтмотивом было «смотрите, какая я счастливая», то сейчас — «вот моменты моего существования».

По словам Высоцкой, некоторыми моментами своей жизни она не поделится ни с кем, кроме самых близких людей. Среди них и ее супруг Андрей Кончаловский. Как сказала актриса, с ним она как в капсуле. «Не знаю только, космический ли это корабль или подводная лодка», — заметила звезда.

Сегодня много времени актриса уделяет воспитанию сына Пети. Ему сейчас шестнадцать лет. В мечтах у парня поступить в архитектурный институт. Как отметила Высоцкая, сын очень близок со своим отцом. Много времени он проводит с ним. При этом Пётр порой смущается, когда с ними рядом оказывается Юлия Высоцкая. Он в шутку заявляет, что родители «дружат против него и находят к чему привязаться», сообщает «Комсомольская правда».