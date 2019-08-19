Разин попросил Зеленского разрешить ему навестить Нину Кирсо

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин старается поддерживать своих коллег, блиставших некогда на эстраде звезд. Накануне на своей странице в Instagram он обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой пустить его на Украину. Повод для подобного обращения оказался очень серьезный.

По его словам, в Полтаве находится в коме его давняя знакомая, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо, которая «все слышит и все понимает». Потому ему срочно необходимо повидаться с ней.

«Пожалуйста, умоляю тебя, помоги мне приехать в Полтаву»,- пишет Андрей Разин.

Напомним, продюсер известен свой активной гражданской позицией. Он, порой, весьма эмоционально реагирует на происходящие в стране события. Так, некоторое время назад Разин призывал российский шоу-бизнес не ездить на гастроли в Грузию, когда российско-грузинские отношения серьезно обострились. Кроме того, он советовал коллегам не ездить с концертами и в Алтайский край после того, как там были отменены несколько сборных концертов.