Пригожин прокомментировал тайную свадьбу сына Валерии

Звездный продюссер заявил, что роль свекра ему пока еще не привычна.

Новость о женитьбе сына Валерии, 24-летнего Артемия, оказалось для певицы такой же неожиданностью, как и для поклонников звездного семейства. Звездная блондинка призналась, что сын сообщил радостную весть за день до свадьбы.

Не ожидал такого поворота событий и продюссер Иосиф Пригожин, вырастивший Артемия как родного. Более того, глава семьи сообщил, что роль свекра для него еще не привычна.

«Свекр и свекровь, а ещё совсем недавно сами были женихом и невестой», — подписал тот совместный снимок с Валерией.

больше по теме Валерия начала ежемесячно откладывать себе на пенсию Муж Иосиф Пригожин рассказал, как они позаботились о своем будущем.

К слову, большой праздник наследник Валерии устраивать не стал. Расписались и посидели с друзьями.

«Сказал, что на пышное торжество они пока не заработали, а брать деньги с родителей не хотят», — пояснила артистка в интервью «СтарХиту». Звездная блондинка также добавила, что невесту сына, Наталью из Новокузнецка, она знает, но не думала, что молодые люди свяжут себя узами брака так быстро.