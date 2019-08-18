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Актерская шутка: Исакова опубликовала неудачное фото Деревянко

Знаменитости находятся на фестивале короткометражного кино в Калининграде.

Актерская шутка: Исакова опубликовала неудачное фото Деревянко
Исакова застала врасплох Деревянко. Фото: instagram.com/v_isakova/

42-летняя Виктория Исакова стала членом жюри кинофестиваля «Короче-2019», который проходит в Калининграде с 16 по 18 августа. Актриса поделилась в микроблоге совместным снимком с 43-летним коллегой, актером Павлом Деревянко, который не совсем удачно получился на фото.

«Оттенил подругу», – пошутила Исакова в подписи к фотографии.

В кадре актеры сидят за обеденным столом, а Деревянко недоумевающе смотрит в камеру, как будто не ожидал, что его сфотографируют.

«Мои любимые актёры –и Вы, и Паша Деревянко»; «Две Звезды, две светлых повести»; «Не испортил кадр»; «Пашка –в кадре», «Конечно, оттенил! Вы улыбаетесь, а у Павла почему-то недовольный вид. Видать врасплох застали», – прокомментировали снимок фолловеры.

Напомним, ранее Виктория Исакова поделилась снимком с дочерью, которую долго скрывала от поклонников. Правда, лицо наследницы актриса так и не показала. Исакова считает, что ребенка следует оберегать от повышенного внимания общественности, чтобы у него была возможность иметь личную жизнь.

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Виктория Исаковакинофестивальнеудачное фотоПавел Деревянко

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Актерская шутка: Исакова опубликовала неудачное фото Деревянко
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