Из-за дебоша в баре виски Конора МакГрегора вылили в унитаз

Боец ударил пожилого посетителя ирландского паба в лицо, и теперь заведение отказывается сотрудничать с ним.

Из-за скандала между известным бойцом Конором МакГрегором и посетителем ирландского паба питейное заведение отказалось от сотрудничества с бывшим чемпионом. Инцидент произошел во Флориде. Спортсмен заявился в местный бар Marble Arch Pub и стал угощать всех клиентов виски производства собственной компании. Один из присутствующих — пожилой мужчина — отказался пробовать напиток МакГрегора, после чего 30-летний Конор набросился на него с кулаками. Удар был всего один, после этого двое мужчин оттащили спортсмена. Инцидент зафиксировала камера наблюдения.

Обидевший бойца завсегдатай бара даже не упал со стула, но руководству такое неспортивное поведение очень не понравилось. На днях они объявили, что из-за произошедшего отказываются от продажи виски, которое производит МакГрегор. На видео, которое опубликовано в Twitter, сотрудники заведения выливает алкоголь в унитаз.

«Мы откажемся от его виски, я призываю каждого владельца ирландского бара сделать то же самое», — заявил управляющий паба.

Напомним, ирландец Конор МакГрегор является одним из самых популярных бойцов смешанных единоборств UFC, в 25 поединках он одержал 21 победу и становился чемпионом по версии данной организации в полулегком и легком весе. Болельщикам из России он запомнился поражением от Хабиба Нурмагомедова в прошлом году.

На ваш взгляд, правильно ли поступили сотрудники бара?