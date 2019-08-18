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Снимки Пугачевой для журнала Vogue 1994 года появились в Сети

На фотографиях Примадонна отечественной эстрады с трудом узнаваема.

Снимки Пугачевой для журнала Vogue 1994 года появились в Сети
Алла Пугачева всегда приковывает к себе внимание/globallookpress.com

В Сети появились архивные снимки Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, сделанные для популярного журнала Vogue. Фотографиям четверть века. Пугачева фотографировалась в далеком 1994 году. Тогда Примадонне было 45 лет. На кадрах она в прекрасной форме, хотя и на некоторых фотографиях с трудом узнаваема.

Отметим, что певица всегда умела удивлять публику неожиданными образами. Именно Пугачева стала одной из первых носить в СССР очень сексуальные наряды. Кроме того, она не скрывала свои многочисленные романы и любовные похождения. Поэтому о ней говорил весь Советский Союз. С годами популярность Примадонны нисколько не уменьшилась. Она все также привлекает внимание людей.

Добавим, что на появившихся кадрах Пугачева в длинном черном плаще. На некоторых кадрах она примеряет красивую черную шляпку. Пользователи в Сети выразили свое восхищение Примадонной в расцвете сил. Они попросили публиковать как можно больше подобных фотографий из далекого прошлого.

Добавим, что нынешнее лето звезда проводит вместе с пятым мужем Максимом Галкиным, а также детьми Лизой и Гарри в Юрмале. Как известно, звездное семейство снимает в Дзинтари красивый особняк.

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Тэги:

Алла Пугачеваархивные фотоДзинтариМаксим ГалкинЮрмала

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Снимки Пугачевой для журнала Vogue 1994 года появились в Сети
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