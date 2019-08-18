Снимки Пугачевой для журнала Vogue 1994 года появились в Сети

В Сети появились архивные снимки Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, сделанные для популярного журнала Vogue. Фотографиям четверть века. Пугачева фотографировалась в далеком 1994 году. Тогда Примадонне было 45 лет. На кадрах она в прекрасной форме, хотя и на некоторых фотографиях с трудом узнаваема.

Отметим, что певица всегда умела удивлять публику неожиданными образами. Именно Пугачева стала одной из первых носить в СССР очень сексуальные наряды. Кроме того, она не скрывала свои многочисленные романы и любовные похождения. Поэтому о ней говорил весь Советский Союз. С годами популярность Примадонны нисколько не уменьшилась. Она все также привлекает внимание людей.

Добавим, что на появившихся кадрах Пугачева в длинном черном плаще. На некоторых кадрах она примеряет красивую черную шляпку. Пользователи в Сети выразили свое восхищение Примадонной в расцвете сил. Они попросили публиковать как можно больше подобных фотографий из далекого прошлого.

Добавим, что нынешнее лето звезда проводит вместе с пятым мужем Максимом Галкиным, а также детьми Лизой и Гарри в Юрмале. Как известно, звездное семейство снимает в Дзинтари красивый особняк.