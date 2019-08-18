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Устинья Малинина показала, как они с братом выглядели в четырехлетнем возрасте

Дочь музыканта опубликовала архивные снимки 2005 года.

Устинья Малинина показала, как они с братом выглядели в четырехлетнем возрасте
Устинья и Фрол Малинины с детства увлекаются рыбалкой/https://www.instagram.com/ustinya_malinina_official/

Дочь музыканта Александра Малинина Устинья в Instagram опубликовала архивные кадры 2005 года, на которых она находится со своим братиком Фролом. Также на фотографиях можно увидеть их маму Эмму. Отметим, что летом 2005 года Устинье и Фролу было всего четыре года. Они, напомним, родились у певца и врача-гинеколога осенью 2000 года.

На кадрах Устинья и Фрол вместе с мамой ловят рыбу. У мальчика в сетке улов. Одну рыбу держит в руках Эмма Малинина. Она, судя по всему, обучала детей, как правильно обращаться с удочкой. Женщина ранее говорила, что неравнодушна к рыбалке.

Напомним, что сейчас Устинье и Фролу уже по 18 лет. Они выросли у музыканта настоящими красавцами. Дочь певца учится в престижном европейском университете. Она уже много лет посещает преподавателя по вокалу. Девушка не скрывает, что хочет в будущем стать певицей.

А вот ее брат Фрол в детстве также был в хоре, но со временем перестал интересоваться музыкой. У него несколько другое увлечение – живопись. Александр Малинин ранее отмечал, что будет всячески помогать своим детям реализоваться в тех отраслях, к которым они испытывают тягу.

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Устинья Малинина показала, как они с братом выглядели в четырехлетнем возрасте
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