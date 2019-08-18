Красиво и элегантно: Федорова продемонстрировала четыре образа в костюмах

Телеведущая Оксана Федорова является образцом элегантности и стиля. «Мисс Вселенная – 2002» в 41 год остается красивой, ухоженной женщиной, которой стремятся подражать. Оксана Федорова предпочитает сдержанные тона в одежде и наряды прямого кроя. Так, телеведущая продемонстрировала в своем микроблоге четыре строгих костюма.

На первом фото знаменитость предстала в розовом брючном костюме, лацкан пиджака которого был декорирован огромной розой. Для второго снимка Федорова сфотографировалась в брючном костюме, пудрового оттенка. Третий образ телеведущей состоял из «двойки» – белых в черную полоску свободных брюк и жакета. Четвертый образ Оксана Федорова составила из темной юбки-карандаша и свободного жакета, напоминающего по крою мужской пиджак.

«Люблю одежду, которая заряжает позитивом, дарит ощущение комфорта и естества. Ловлю уходящее лето в стильной и элегантной одежде», – написала телеведущая в профиле.

Некоторым фолловерам не понравился костюм знаменитости с огромной розой, о чем они не преминули сообщить.

«А ещё может рассмешить костюм на даме. Все фото отличные, кроме первой… ну что за цветок такой в топку его срочно!

Оксаночка! Ты нереальной красоты женщина, украшай собой хорошие вещи», – написали подписчики.

В ответ телеведущая сдержанно прокомментировала: «Хорошее настроение тоже не самое плохое дело».

больше по теме Оксана Федорова показала кадры с тренировки по боксу Компанию телеведущей составил ее семилетний сын.

Ранее Оксана Федорова рассказала, что больше всего любит белый цвет. По словам знаменитости, белый цвет освежает и создает ощущение простора и света.