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Нюша пожаловалась на здоровье после многочисленных перелетов

Певица отметила, что отдыхать и восстанавливаться ей приходится на бегу.

Нюша пожаловалась на здоровье после многочисленных перелетов
У Нюши возникли проблемы со здоровьем/globallookpress.com

Певица Нюша в Instagram пожаловалась на здоровье из-за многочисленных перелетов, которые у нее были за последнее время в связи с насыщенным гастрольным графиком. Исполнительница, к примеру, отыграла концерт в Крыму. Она выразила признательность местным жителям и туристам, которые посетили мероприятие.

«К сожалению, не смогла уделить вам больше времени для фотографий… Многочисленные перелёты очень сказываются на здоровье… Сегодня снова в полёте, поэтому отдыхать и восстанавливаться приходится «на бегу», — заявила звезда.

Певица также напомнила, что в Москве сейчас идет медовый и яблочный спас. Она сказала, что в ближайшее время отправится за восстанавливающим здоровье набором продуктов, главный из которых как раз яблоки. Сама исполнительница обожает их запекать с медом.

Также Нюша поделилась лайфхаком. Перед ответственным мероприятием она советует приготовить большой противень яблок и есть их небольшими порциями каждые два часа. При этом необходимо пить как можно больше воды.

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КрымМоскваНюшаЯблочный спас

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Нюша пожаловалась на здоровье после многочисленных перелетов
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