Водонаева распродаст всю свою недвижимость

Алена Водонаева намерена в ближайшем будущем сменить место жительства. Экс-звезда «Дома-2» планирует переехать в Хамовники, считающиеся одним из престижнейших районов Москвы. По словам Водонаевой, за 15 лет жизни в столице она облюбовала несколько районов, среди которых были Воробьевы горы и Патрики. Но сильнее всего ее привлекают Хамовники.

Ради квартиры в этом районе Москвы знаменитость готова продать все свое недвижимое имущество. По ее словам, вырученных денег не хватит для покупки нового жилья, поэтому ей придется какое-то время копить. Водонаева призналась, что пока не знает, где возьмет средства, однако убеждена, что ее мечта все равно сбудется, так как она сильно в это верит.

«Процесс запущен. А пока хожу визуализирую милые сердцу улицы», – рассказала Водонаева.

Позиция бывшей участницы реалити-шоу вызвала уважение у некоторых подписчиков ее микроблога. Некоторые признались, что боятся неизвестности, поэтому не готовы даже к незначительным переменам.

Ранее Водонаева рассказала, что ее сын не будет учиться в школе, а будет получать образование в индивидуальном порядке.