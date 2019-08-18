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Водонаева распродаст всю свою недвижимость

Экс-звезда «Дома-2» ради квартиры в Хамовниках готова на крайние меры.

Водонаева распродаст всю свою недвижимость
Алена Водонаева пока не знает, где возьмет деньги на покупку квартиры. Фото: globallookpress.com

Алена Водонаева намерена в ближайшем будущем сменить место жительства. Экс-звезда «Дома-2» планирует переехать в Хамовники, считающиеся одним из престижнейших районов Москвы. По словам Водонаевой, за 15 лет жизни в столице она облюбовала несколько районов, среди которых были Воробьевы горы и Патрики. Но сильнее всего ее привлекают Хамовники.

Ради квартиры в этом районе Москвы знаменитость готова продать все свое недвижимое имущество. По ее словам, вырученных денег не хватит для покупки нового жилья, поэтому ей придется какое-то время копить. Водонаева призналась, что пока не знает, где возьмет средства, однако убеждена, что ее мечта все равно сбудется, так как она сильно в это верит.

«Процесс запущен. А пока хожу визуализирую милые сердцу улицы», – рассказала Водонаева.

Позиция бывшей участницы реалити-шоу вызвала уважение у некоторых подписчиков ее микроблога. Некоторые признались, что боятся неизвестности, поэтому не готовы даже к незначительным переменам.

Ранее Водонаева рассказала, что ее сын не будет учиться в школе, а будет получать образование в индивидуальном порядке.

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Алена Водонаевапокупка квартиры

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Водонаева распродаст всю свою недвижимость
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