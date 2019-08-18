Пугачева попросила Галкина сосредоточиться на «зарабатывании капусты»

На фанатской страничке в Instagram Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой появился забавный архивный ролик, где главными действующими лицами стала сама певица, а также ее супруг, телеведущий и юморист Максим Галкин.

В начале ролика можно увидеть, как Примадонна старательно режет капусту. При этом супруг не понимает, чем она занимается и задает вопрос: «Алла, зачем тебе столько капусты?» После этого яркая исполнительница просит мужа сосредоточиться на зарабатывании капусты. Она произносит: «Ты о другой капусте думай. В дом чтобы было, в дом. И если у тебя что-то не получится в этом шоу, то тебе крышка», — заявила звезда и накрыла кастрюлю.

«Неожиданно», — только и смог произнести после этого несколько ошарашенный юморист.

«Очень неожиданно. У шоу должен быть неожиданный конец. Ты начал шоу, а я его заканчиваю. Заканчиваю», — повторила Примадонна и воткнула нож в разделочную доску.