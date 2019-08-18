Богомолов вслед за Галкиным похвастался урожаем на участке

Режиссер Константин Богомолов в Instagram похвастался урожаем яблок, которые поспели на его приусадебном участке. На снимке можно увидеть много деревьев. Судя по всему, нынешний возлюбленный светской львицы Ксении Собчак в ближайшее время займется сбором яблок. Кстати, в комментариях пользователи стали шутить, что яблочки наверняка молодильные и предназначены для телеведущей.

Отметим, что ранее урожаем хвастался телеведущий и юморист Максим Галкин. Супруг Аллы Пугачевой показывал, какие выросли помидоры, имбирь и некоторые другие овощи. Особенно удалась тыква. Любопытно, что сначала юморист говорил, что все это созрело в Юрмале, где он отдыхает с семьей. Однако потом Галкин неожиданно заявил, что находится у друзей в Испании.

Константин Богомолов и Ксения Собчак, возможно, уже в сентябре станут законными мужем и женой. В Сети не так давно активно распространялись слухи об их свадьбе. Правда, сами звезды пока официально эту информацию не комментировали.

Добавим, что Ксения Собчак сейчас незамужняя дама. Она развелась с бывшим супругом актером Максимом Виторганом. Ради совместного ребенка они сохранили прекрасные отношения.