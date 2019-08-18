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«Спасибо морю»: Пегова рассказала о последнем дне отпуска

Актриса сообщила, что зарядилась энергией и хорошим настроением.

«Спасибо морю»: Пегова рассказала о последнем дне отпуска
Ирина Пегова делится с подписчиками микроблога впечатлениями. Фото: globallookpress.com

41-летняя Ирина Пегова завершила свой отдых на морском побережье Крита. Актриса рассказала, что хорошо провела путешествие и зарядилась энергией. Пегова отметила, что последний день на море стал для нее особенным.

«Последний день на море, очень жалко расставаться с ним, хочется им насладиться, как правило, в последний день море самое классное. Спасибо морю, солнцу, арбузу и вообще тому, что есть отпуск! Ура», – рассказала актриса в Instagram.

Поклонники знаменитости поблагодарили Пегову за позитивный рассказ, выразив признательность за искренность.

«Так аппетитно, так натурально и заразительно! Я прямо ощутила свежесть моря и арбуза»; «Какая Вы все-таки классная и настоящая»; «Отдыхать всегда лучше, чем работать», – высказались подписчики.

Ранее актриса рассказала, что побывала в легендарном месте, где, согласно преданию, из пены вышла Афродита. Также Ирина Пегова сообщила, что прокатилась по городу с открытыми окнами, отметив, что это ее любимое занятие.

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звездный отдыхИрина Пеговаотпуск звезды

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«Спасибо морю»: Пегова рассказала о последнем дне отпуска
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