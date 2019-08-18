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Боярский раскритиковал идею ввести штрафы за курение на работе

По словам актера, борьба с пагубной привычкой в России – чистый бизнес.

Боярский раскритиковал идею ввести штрафы за курение на работе
Боярский раскритиковал идею Минздрава о штрафах на рабочем месте за курение/globallookpress.com

Актер Михаил Боярский скептически отнесся к идее Минздрава ввести штрафы за курение на работе для сотрудников российских компаний. Как считает «главный мушкетер страны», такой метод борьбы – идиотский.

Михаил Боярский. Фото
Боярский назвал сотрудников Минздрава идиотами/globallookpress.com

Актер уверен, что борьба с курением в России – чистый бизнес. Государство никогда не заботилось о людях. Как он уверен, главная цель — просто обобрать в очередной раз народ. Боярский сказал, что каждый человек сам для себя решит, нужно ему курить или нет.

Актер добавил, что никакие штрафы и поощрения в данной ситуации работать не будут. Курящие, как он считает, будут продолжать курить. Кстати, самому актёру курение никогда не мешало в работе. Он отлично справлялся со всеми поставленными задачами.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения предложили идею ввести штрафы для сотрудников компаний, которые курят на работе. При этом если человек избавился от вредной привычки, то ему будут начисляться некие бонусы. Совет Федераций уже отнесся положительно к этой довольно странной инициативе, сообщает Ura.ru.

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Тэги:

Министерство здравоохраненияМихаил БоярскийШтрафы за курение

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Боярский раскритиковал идею ввести штрафы за курение на работе
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