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Газманов поделился снимком с женой и пятнадцатилетней красавицей-дочкой

Марианна родилась в браке музыканта с Мариной Муравьевой.

Газманов поделился снимком с женой и пятнадцатилетней красавицей-дочкой
Газманов поделился снимком с женой и дочкой/globallookpress.com

Музыкант Олег Газманов в Instagram поделился красивой фотографией, на которой можно увидеть его дочь от второго брака с Мариной Муравьевой Марианной. Также на снимке присутствует его супруга. Девушке сейчас 15 лет. Она выросла настоящей красавицей, которая как две капли воды похожа на жену певца.

«Сегодня Евпатория, завтра Сочи и домой! Соскучился по моим девочкам!» — заявил популярный музыкант, который сейчас гастролирует по южным городам страны. В Крыму у него состоялось несколько концертов. Ранее Олег Газманов рассказывал, что в Судаке были сметены все билеты на его концерт. В итоге выступление звезды было перенесено на более вместительную площадку.

Добавим, что кроме дочери Марианны, у Олега Газманова есть еще двое сыновей. Родион Газманов родился в первом браке. Он окончил финансовую академию при правительстве России. Родион Газманов пишет музыку и стихи. Он активно гастролирует с концертами.

Также у Газманова есть сын Филипп, которого много лет назад он усыновил. Молодой человек учится в Великобритании. Ранее он был в составе популярной детской группы «Непоседы».

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Марианна ГазмановаМарина МуравьеваОлег ГазмановРодион ГазмановФилипп Газманов

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Газманов поделился снимком с женой и пятнадцатилетней красавицей-дочкой
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