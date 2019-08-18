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Падчерицу Урганта сравнили с Фридой Кало

Телеведущий поздравил Эрику с днем рождения, опубликовав ее новый снимок в Instagram.

Падчерицу Урганта сравнили с Фридой Кало
Иван Ургант тепло относится к дочери Натальи Кикнадзе от первого брака. Фото: globallookpress.com

Падчерице телеведущего Ивана Урганта Эрике исполнилось 19 лет. Звезда Первого канала лаконично поздравил девушку с днем рождения, разместив ее фотографию в Instagram.

«I❤19», – написал Ургант под фото.

На снимке девушка позирует в ярком красном платье и задумчиво смотрит в камеру. Ее волосы убраны под платок. Образ Эрики напомнил фолловерам Урганта художницу Фриду Кало.

Падчерица Ивана Урганта Эрика. Фото
Эрике исполнилось 19 лет. Фото: instagram.com/urgantcom/

«Что-то от Фриды Кало есть.. PS: Нет, не брови!»; «Взгляд»; «Только подумала, что ей бы Фриду Кало в фильме играть», – высказались подписчики телеведущего.

Напомним, Эрика – дочь супруги Ивана Урганта Натальи Кикнадзе от первого брака. У телеведущего есть еще пасынок Нико. К детям своей жены телеведущий всегда относился как к родным. В отношениях с Кикнадзе у Урганта родилось две дочери – Валерия и Нина.

Ранее Иван Ургант стал объектом для шуток в Сети – телеведущий отрастил длинную бороду, придав своей внешности грозный вид. Пользователи сравнили звезду с Усамой бен Ладеном, посоветовав ему как можно скорее избавиться от растительности на лице.

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день рожденияИван УргантЭрика Кикнидзе

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Падчерицу Урганта сравнили с Фридой Кало
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