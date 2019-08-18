Родители Юлии Началовой уехали на свою родину в Воронеж

Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте нынешнего года, Анна Исаева рассказала в Instagram, что родители исполнительницы уехали отдохнуть на свою родину в Воронеж. Именно в этом городе Юлия Началова появилась на свет в 1981 году.

Исаева опубликовала кадр, на котором Виктор Началов, отец певицы, поймал щуку весом в три килограмма. «Маленькие радости большого человека. Виктор Васильевич и его щука на три килограмма», — заявила Анна Исаева.

Напомним, что не так давно Виктор Началов заявил, что планирует поставить памятник на могиле своей дочери. Объявлять сбор средств на это недешевое дело он не собирается. При этом мужчина будет не против, если кто-то окажет ему финансовую помощь.

Уже через месяц дочь певицы Вера Алдонина, которая сейчас отдыхает в «Артеке», вступит в права наследства. Ожидаются суды с хоккеистом Александром Фроловым, который претендует на свою долю в квартире скончавшейся звезды. Пока договориться со спортсменом «мирным путем» у родных Юлии Началовой не получается.