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Семейное фото: Валерия поделилась снимком с 25-летним сыном Артемием

Певица вместе с сыном и Иосифом Пригожиным побывала на дне рождения жены Дробыша.

Семейное фото: Валерия поделилась снимком с 25-летним сыном Артемием
Валерия не присутствовала на свадьбе сына. Фото: instagram.com/valeriya/

51-летняя Валерия провела выходные в кругу семьи и близких. Певица посетила день рождения Татьяны Дробыш, супруги российского продюсера Виктора Дробыша в компании мужа Иосифа Пригожина и 25-летнего сына Артемия Шульгина, который, прилетел на торжество из Швейцарии. Судя по последним снимкам певицы в Stories, празднование дня рождения состоялось в Ялте, где сейчас отдыхает знаменитость.

«С моими любимыми мальчиками  на юбилее у прекрасной Танюши Дробыш», – написала Валерия в микроблоге.

Напомним, ранее стало известно, что Артемий Шульгин  тайно женился. Избранницей сына Валерии стала Наталья  Коренная из Новокузнецка. По словам Валерии она была знакома с девушкой, но о грядущей свадьбе узнала накануне торжества. Пара расписалась в кругу друзей 8 июля, а после устроила небольшой банкет.

Певица рассказала, что еще не знакомилась с родителями девушки, оно состоится, когда Валерия с Иосифом Пригожиным приедут в Швейцарию.

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Артемий ШульгинВалериясемейное фототайная свадьба

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Семейное фото: Валерия поделилась снимком с 25-летним сыном Артемием
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