НОВОСТИ

Валерия раскрыла подробности, чем занимается ее новая невестка

Наталья Коренная по образованию эвент-менеджер и психолог.

Валерия раскрыла подробности, чем занимается ее новая невестка
Валерия рассказала о своей невестке/globallookpress.com

Певица Валерия рассказала, чем занимается ее новая невестка Наталья Коренная. Напомним, что старший сын исполнительницы женился. Причем родители узнали, что он собирается расписаться буквально за день до радостного события. Артемий Шульгин тщательно скрывал свой роман от всех окружающих.

Валерия. Фото
У Валерии появилась невестка/globallookpress.com

По словам Валерии, Наталья родом из Новокузнецка. Она на год младше ее сына, которому сейчас 24 года. По образованию девушка эвент-менеджер и психолог. С сыном Валерии она познакомилась во время учебы в Швейцарии.

Как сказала Валерия, ее сын очень ответственный молодой человек. Певица и желала Артемию найти такую девушку, как Наталья. При этом сейчас старший сын звезды навещает в Лозанне свою бабушку. Женщине не так давно заменили оба коленных сустава. Артемий отдал свою месячную зарплату на лечение пожилой родственницы. Как сказала Валерия, сын ее приятно удивляет.

По словам Валерии, родителей девушки, которая стала ее невесткой, она пока не видела. Знакомство состоится уже совсем скоро – 25 августа Артемий будет праздновать день рождения, где и познакомит всех родственников, сообщает «СтарХит».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Артемий ШульгинВалерияЩвейцария

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Валерия раскрыла подробности, чем занимается ее новая невестка
Интересно?
Поделись с друзьями: