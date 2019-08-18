Валерия раскрыла подробности, чем занимается ее новая невестка

Певица Валерия рассказала, чем занимается ее новая невестка Наталья Коренная. Напомним, что старший сын исполнительницы женился. Причем родители узнали, что он собирается расписаться буквально за день до радостного события. Артемий Шульгин тщательно скрывал свой роман от всех окружающих.

По словам Валерии, Наталья родом из Новокузнецка. Она на год младше ее сына, которому сейчас 24 года. По образованию девушка эвент-менеджер и психолог. С сыном Валерии она познакомилась во время учебы в Швейцарии.

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Как сказала Валерия, ее сын очень ответственный молодой человек. Певица и желала Артемию найти такую девушку, как Наталья. При этом сейчас старший сын звезды навещает в Лозанне свою бабушку. Женщине не так давно заменили оба коленных сустава. Артемий отдал свою месячную зарплату на лечение пожилой родственницы. Как сказала Валерия, сын ее приятно удивляет.

По словам Валерии, родителей девушки, которая стала ее невесткой, она пока не видела. Знакомство состоится уже совсем скоро – 25 августа Артемий будет праздновать день рождения, где и познакомит всех родственников, сообщает «СтарХит».