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Автор «Игры престолов» высказал мнение о концовке сериала

Писатель Джордж Мартин заявил, что не станет менять финал своих романов из-за споров фанатов саги.

Автор «Игры престолов» высказал мнение о концовке сериала
Джордж Мартин не будет переделывать книжный финал романов. Фото: globallookpress.com

Автор серии романов «Песнь Льда и Пламени», на основе которых был поставлен сериал «Игра престолов», Джордж Мартин завил, что не станет менять финал своих романов из-за «спорного» окончания фильма.

«Ты не можешь угодить всем, поэтому должен угодить себе», – цитирует 70-летнего писателя The Guardian.

Писатель признался, что завершение сериала стало для него своеобразным «освобождением», так как съемки мешали ему в написании книг.

«Я не думаю, что сериал был очень хорош для меня, – сказал он в интервью The Guardian. – То, что должно было меня ускорить, на самом деле замедлило меня».

По словам писателя, он ежедневно садился писать книгу, но не мог сосредоточиться и писал по четыре страницы вместо сорока.

Джордж Мартин также отметил, что грустит по тому периоду своему жизни, когда мог бродить по книжному магазину и быть неузнанным. По его словам, в течение 10 минут после входа в торговый центр вокруг него собирается толпа.

Напомним, Джордж Мартин опубликовал первый фэнтезийный цикл «Песнь Льда и Огня» в 1996 году, который в 2011 году с успехом экранизировала телекомпания HBO в виде популярного телесериала «Игра престолов».

Окончание сериала вызвало бурю критики со стороны преданных поклонников, многим не понравился конец финальной серии. Петицию с требованием, чтобы канал HBO переснял фильм с нуля, подписали более миллиона зрителей.

Ранее фанаты из Якутска подарили писателю статуэтку короля Севера Джона Сноу, отлитую из серебра 925-й пробы якутскими ювелирами. Трехкилограммовый сувенир поклонники отправили в Санта-Фе.

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"Игра Престолов"Джордж Мартинфинальная серия

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Автор «Игры престолов» высказал мнение о концовке сериала
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