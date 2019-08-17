Лопырева рассказала, какой контент она публикует в Instagram

36-летняя Виктория Лопырева подметила, что Instagram уже давно перестал быть просто фотоальбомом для близких друзей, превратившись в инструмент для работы в медийной сфере. Возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова стала все чаще обращать внимание на стильные профили ведущих блогеров, которые публикуют только профессиональные кадры и здесь важен: ракурс, свет и ретушь. Сама модель делиться с подписчиками фотоотчётами из командировок, поездок, деловых встреч. Разумеется, Лопырева не забывает и о личной составляющей, показывая семейные кадры с избранником и сыном Марком Лео.

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«Конечно, странно смотрится, когда некоторые меняют себя до неузнаваемости, что узнать их в реале практически невозможно. С другой стороны — у каждого из нас есть свои комплексы и выглядеть лучше — право каждого», — подметила Виктория, высказавшись об использовании фотошопа.

При этом Лопырева призналась, что, как и многим другим девушкам ей нравятся комплименты.

«Приятно, что в жизни мне всегда говорят, что я лучше, чем на фото», — добавила модель.

Возлюбленная Игоря Булатова уточнила: она не может позволить себе публиковать только идеальные картинки. Лопырева всегда помнит о событийности и оперативности, поэтому размещая снимки ей зачастую приходится отказываться от «постановочных» кадров. При этом в Stories модель публикует фото и видео без прикрас.