«Отменный вкус»: Киркоров похвалил стиль 44-летней Рудковской

44-летняя Яна Рудковская опубликовала в Instagram свежий снимок из недавней импровизированной фотосессии с дизайнером купальников Натальей Якимчик. Примечательно, что автором снимка выступил супруг близкой подруги музыкального продюсера — Валерий. По словам возлюбленной спортсмена, мужчина фотографирует лучше многих «именитых фотографов». Ради свежего снимка Яна примерила облегающее платье-макси на бретельках, собрав белокурые локоны в пучок на затылке. Ранее знаменитость делилась кадрами в черном купальнике.

Не оставил без внимания снимки музыкального продюсера и поп-король сцены Филипп Киркоров. Он сделал комплимент Яне, похвалив ее стиль.

«У тебя всегда был правильный и отменный вкус», — отметил в комментариях под фото певец.

Ян

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Супруга олимпийского чемпиона проводит августовские каникулы во Франции. музыкальный продюсер обосновалась в живописном курортном городке Сен-Жан-Кап-Ферра. По словам Яны, она привыкла путешествовать вместе с семьей — мужем и 6-летним Гном Гномычем. Иногда в поездки пара берет с собой и старшего сына Рудковской — Николая. Своего первенца знаменитость родила от бизнесмена Виктора Батурина. Также Яна воспитывала и пасынка Андрея. В этом году мальчики окончили школу и стали студентами МГИМО. Все это время они упорно занимались и готовились к поступлению, позабыв о развлечениях. Супруга Евгения Плющенко не скрывает: она гордится своими детьми, которые растут самостоятельными и дисциплинированными.