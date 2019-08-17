Семья Веры Глаголевой установила памятник на могиле актрисы

Актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась 16 августа 2017 года после продолжительной болезни. Даже после того, как медики диагностировали у знаменитости онкологическое заболевание, она продолжала работать. Позже коллеги артистки рассказали о том, что Вера Витальевна никогда не жаловалась на недомогание, всегда стойко переносила любую болезнь и не хотела обременять близких. Глаголева делала все для того, чтобы люди в ее окружении не могли догадаться о ее состоянии. Она была полна творческих планов, однако реализовать задуманные проекты в жизнь так и не смогла. Актриса умерла в возрасте 61 года.

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У знаменитости остались наследницы. От первого мужа Родиона Нахапетова она родила старших дочерей — Анну и Марию. В отношениях с предпринимателем Кириллом Шубским на свет появилась младшая дочь Анастасия. Девушка вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина, спустя год после смерти мамы она родила сына Сергея. Актрисе так и не довелось увидеть малыша.

На личной страничке в Instagram Анна Нахапетова опубликовала свежий пост, показав, какой памятник они установили на могиле покойной мамы. Там же появилась белая беседка со стеклянным куполом и фонарями. А надгробный монумент был украшен вазами с живыми цветами.

«И самое главное, вся эта красота, задумка и проект нашей Маши (Дочь покойной Веры Глаголевой, — Прим. ред.)», — отметила Анна.

По словам девушки, она сталкивалась с оскорбительными комментариями и нелицеприятными высказываниями. Многих интересовала, когда близкие актрисы установят памятник на ее могиле.