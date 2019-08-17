Волна поздравлений: Юлия Высоцкая «утонула» в цветах

Телеведущая в блоге поблагодарила всех, кто нашел время сказать ей теплые слова в день рождения.

Супруга режиссера Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая накануне отметила 46-летие. В этот день она находилась далеко от дома. Вместе с мужем актриса отдыхает во Франции. Эта страна стала одной из точек в их большом путешествии по Европе.

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Спустя некоторое время после праздника Юлия Высоцкая опубликовала в блоге фото. На снимке телеведущая буквально утопает в цветах. Так она поблагодарила всех, кто нашел время поздравить ее с днем рождения.

«Спасибо всем, кто вспомнил о моем существовании! Спасибо за слова, за цветы, за ваше присутствие!», — написала в блоге Высоцкая.

Ранее в своем аккаунте она опубликовала короткий поздравительный ролик, который подготовили ее коллеги из продюсерского центра. Несколько человек держали в руках буквы, что сложились в слово «Взлетаем», другие, тем временем, запускали в небо воздушные шары.

Напомним, Юлия Высоцкая в браке с режиссером Андреем Кончаловским с 1998 года. Супруг старше актрисы почти на 35 лет. В минувшем году стали ходить слухи, что отношения между влюбленными разладились. Именно в тот момент Высоцкая и Кончаловский решили обвенчаться.