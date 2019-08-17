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Кейт и Уильям до женитьбы путешествовали под вымышленными именами

Герцог и герцогиня Кембриджские являются одной из самых известных пар в мире, однако до свадьбы влюбленные были вынуждены скрываться от любопытных глаз, чтобы побыть наедине.

Кейт и Уильям до женитьбы путешествовали под вымышленными именами
Принц Уильям до женитьбы был вынужден взять фамилию Кейт Миддлтон. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Кейт Миддлтон и принца Уильяма в лицо не знает только ленивый. И если сейчас герцог и герцогиня Сассекские спустя года брака уже пообтерлись и привыкли к публичности, то в период жениховства молодым людям приходилось прибегать к уловкам, чтобы побыть наедине.

Биограф Эндрю Мортон в своей книге «Уильям и Кэтрин» описал, как принц увез Кейт в романтическое путешествие на Сейшельские Острова в 2007 году, чтобы наладить отношения после короткого разрыва из-за ссоры, случившейся чуть ранее в этом же году.

«Кейт и Уильям в то лето прибыли на райский остров Дерош на Сейшилах под вымышленными именами — Мартин и Роуз Миддлтон, где провели целую неделю, чтобы возродить свой роман», — рассказал эксперт.

Романтическая поездка состоялась после «кошмарной» для Кейт ситуации, когда ее заставили отказаться о благотворительной парусной гонки, к которой она без устали готовилась из-за дворцового протокола.

Тем не менее, влюбленные заключили на экзотическом острове между собой секретный пакт о серьезных намерениях, пишет Express.

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Кейт и Уильям до женитьбы путешествовали под вымышленными именами
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