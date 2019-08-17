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Жена Алексея Чумакова старалась побороть «беспокойство» за дочь

Экс-солистка группы «Блестящие» заговорила о родительстве.

Жена Алексея Чумакова старалась побороть «беспокойство» за дочь
Юлия Ковальчук (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Юлия Ковальчук со всей серьезностью и ответственностью подошла к вопросам, связанным с воспитанием детей. От супруга Алексея Чумакова экс-солистка группы «Блестящие» родила дочку Амелию. В октябре малышке исполнится два годика. В одном из интервью певица призналась, с появлением ребенка она «стала больше беспокоится» по мелочам. Артистке казалось, что каждый предмет в их доме несет для малышки угрозу. При этом знаменитость прекрасно понимает, что ее дочери совершенно не нужно видеть, как ее мама волнуется, испытывает панический страх или проявляет постоянное недовольство.

Артистка делает все для того, чтобы ее эмоции не отражались на семье — муже или ребенке. Рядом с Амелией певица всегда пребывает исключительно в хорошем настроении, проявляя спокойствие, даже если ей приходится решать какие-то важные рабочие моменты. Ковальчук не позволяет себе срывов, если она находится с дочерью, избегая ненужной экспрессии. По словам певицы, ее супруг поступает точно также. Когда им с мужем нужно отлучиться по работе или посетить светскую вечеринку, они могут оставить дочь на попечение бабушек и дедушек.

Ковальчук успешно совмещает материнство с карьерой.

Юлия не скрывает, за время материнства она научилась спокойно реагировать на внешние раздражители. Все проблемы исполнительница старается решать по мере поступления, не впадая в панику, пишет «ОК!».

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Алексей ЧумаковЗвездные детиЮлия Ковальчук

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Жена Алексея Чумакова старалась побороть «беспокойство» за дочь
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