«Отпуск удался»: Асмус на Мальдивах прибавила в весе 5 кг

31-летняя Кристина Асмус поделилась с подписчиками впечатлениями от отдыха на Мальдивах. По словам актрисы, она впервые обгорела, принимая солнечные ванны. Однако на этом приключения супруги резидента Comedy Club Гарика Харламова не закончились. За время каникул девушка успела сильно порезаться об коралл и заболеть. Кроме того, знаменитость прибавила в весе пять килограммов.

«Отпуск удался!! Счастливая и отдохнувшая прилетела в Москву», — добавила возлюбленная юмориста.

Несмотря на то, что Кристина отдает предпочтение активному отдыху — водным процедурам, купанию, велопрогулкам — ей все-таки удалось набрать несколько килограммов. Девушка не ограничивала себя в любимых блюдах и деликатесах. В отпуск Асмус отправилась вместе с пятилетней дочкой Анастасией. На Мальдивах малышка научилась плавать в ластах. Актриса разрешала дочери тренироваться в бассейне под присмотром старших.

Супруг Кристины не смог полететь вместе с семьей. Гарик Харламов занят сразу в двух новых проектах, съемки которых проходят в разных городах. Именно поэтому паре пришлось отложить совместный отдых.