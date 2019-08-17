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«Отпуск удался»: Асмус на Мальдивах прибавила в весе 5 кг

Знаменитость не отказывала себя в любимых блюдах и деликатесах.

«Отпуск удался»: Асмус на Мальдивах прибавила в весе 5 кг
Кристина Асмус (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

31-летняя Кристина Асмус поделилась с подписчиками впечатлениями от отдыха на Мальдивах. По словам актрисы, она впервые обгорела, принимая солнечные ванны. Однако на этом приключения супруги резидента Comedy Club Гарика Харламова не закончились. За время каникул девушка успела сильно порезаться об коралл и заболеть. Кроме того, знаменитость прибавила в весе пять килограммов.

«Отпуск удался!! Счастливая и отдохнувшая прилетела в Москву», — добавила возлюбленная юмориста.

Кристина Асмус поделилась своими впечатлениями от отпуска (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

Несмотря на то, что Кристина отдает предпочтение активному отдыху — водным процедурам, купанию, велопрогулкам — ей все-таки удалось набрать несколько килограммов. Девушка не ограничивала себя в любимых блюдах и деликатесах. В отпуск Асмус отправилась вместе с пятилетней дочкой Анастасией. На Мальдивах малышка научилась плавать в ластах. Актриса разрешала дочери тренироваться в бассейне под присмотром старших.

Супруг Кристины не смог полететь вместе с семьей. Гарик Харламов занят сразу в двух новых проектах, съемки которых проходят в разных городах. Именно поэтому паре пришлось отложить совместный отдых.

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Тэги:

Гарик ХарламовЗвездные детиКристина Асмус

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«Отпуск удался»: Асмус на Мальдивах прибавила в весе 5 кг
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