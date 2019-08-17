Названа причина, по которой наследники принцессы Анны остались без титулов

Принцесса Анна, хоть и является королевской особой, ведет такой же образ жизни, как и другие женщины. На этой неделе ей исполнилось 69 лет.

Несмотря на такой элегантный возраст, единственную дочь Елизаветы II можно часто видеть, бегающей вместе со своими внучками или выгуливающей собак за городом. Кроме этого, она по сей день увлекается конной ездой.

Когда Анна стала мамой, то вместе с мужем Марком Филлипсом решила, что хочет, чтобы ее дети жили обычной жизнью. Так как Анна является единственной дочерью королевы, то ее детям, в отличие от мужской ветви династии, королевские титулы не полагаются.

Тем не менее, Елизавета II предложила ей, ее супругу и их наследникам «титулы учтивости», от которых принцесса отказалась.

Дочь Анны Зара оценила здравое решение матери и была рада, что у нее нет титула, так как росла в более свободной атмосфере, чем, скажем, принц Чарльз. Она считает, что ей в этом повезло, поэтому и своим детям решила не давать никаких титулов, пишет Hello!.