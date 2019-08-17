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В Великобритании умер Ричард Уильямс — создатель кролика Роджера

В копилке мультипликатора несколько премий «Оскар» и BAFTA.

В Великобритании умер Ричард Уильямс — создатель кролика Роджера
Ричард Уильямс Фото: wikipedia.org/Boungawa

В Великобритании умер аниматор и режиссер Ричард Уильямс. Ему было 86 лет. Он скончался в городе Бристоль в окружении семьи, сообщает интернет-издание BBC.

Именно Уильямс создал фильм «Кто подставил кролика Роджера», а также анимацию титров двух частей «Розовой пантеры».

Мультипликатор родился в Канаде, в городе Торонто. В юности он решил перебраться в Великобританию, где открыл студию по производству рекламных роликов. Это было в 50-х. Спустя несколько лет Уильямс уже закончил работать над своим первым фильмом, который назывался «Маленький остров». Это произведение принесло ему престижную награду. Режиссер получил премию BAFTA.

В его копилке есть еще много серьезных наград, среди которых «Оскар». Этой премии его удостоили уже в начале 70-х годов. Американская киноакадемия высоко оценила анимационную версию «Рождественской песни» Диккенса. Еще два «Оскара» и премию BAFTA аниматору принесла уже упомянутая картина «Кто подставил кролика Роджера».

После нескольких десятилетий работы Ричард решил передать свой опыт другим мультипликаторам и создал руководство «Аниматор: Набор для выживания».

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В Великобритании умер Ричард Уильямс — создатель кролика Роджера
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