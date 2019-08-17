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Создатели докфильма рассказали о «секретах» королевского поезда

Хотя Елизавета II зачастую пользуется общественным транспортом, включая поездки на Рождество в Сэндрингем, иногда она делает и исключение.

Создатели докфильма рассказали о «секретах» королевского поезда
В королевском поезде дозволено путешествовать только по приглашению Елизаветы II. Кадр: youtube.com/watch?v=zH7qvwt3aV4

На британском телеканале Channel 5 вышел докфильм «Секреты королевского поезда», где создателям удалось заглянуть внутрь него. Обычно Елизавета II пользуется общественным транспортом. Так, на Рождество в Сэндрингем она добирается на обычных поездах.

Однако бывают и случаи, когда Ее Величество передвигается и на личном поезде, на котором королевская семья ездит с 1840 года.

Вместе с Елизаветой II разрешено путешествовать только по ее личному приглашению и обычно места резервируются только для старших членов семьи — принца Чарльза с женой или принца Эндрю. Правда, однажды исключение было сделано и для Меган Маркл.

Поезд состоит из девяти вагонов, которые оборудованы множеством спален и ванных комнат. Вагон-ресторан рассчитан на 12 персон. Имеется в поезде и кабинет Ее Величества. Кроме этого, в составе поезда есть вагон для персонала.

Поезд использовался для различных памятных мероприятий. На нем, в частности, перевозили тело королевы Виктории из Лондона в Виндзор, где она была похоронена после погребальной службы в 1901 году.

На нем же принц Чарльз и Диана ездили в Балморал в начале своего медового месяца, пишет Hello!.

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Британская королевская семьяЕлизавета IIКоролева Елизавета IIпоезд

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Создатели докфильма рассказали о «секретах» королевского поезда
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