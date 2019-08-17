«Лучше уж пирсинг!»: Зара Тиндолл оказалась противницей татуировок

Старшая внучка Елизаветы II в свое время считалась одним из самых взбалмошных отпрысков в королевской семье.

Зара Тиндолл, будучи подростком, считалась самым необузданным отпрыском в королевской семье. В свое время она не посмотрела на свое высокое положение и сделала пирсинг на языке.

Казалось бы, после таких «финтов ушами» старшая внучка Елизаветы II к выходкам своих детей должна была бы отнестись с пониманием.

Однако Зара призналась, что ее приводит в ужас мысль, если одна из ее дочерей когда-либо сделает татуировку. Пока ожидать чего-то подобного не приходится, так как Мии на данный момент пять лет, а Лине и того меньше — год и два месяца. Но то ли еще будет!

«Лучше уж пирсинг!», — говорит Зара, добавляя, что ни у нее, ни у ее мужа, бывшего рэгбиста Мака Тиндолла, нет ни одной татуировки.

«У него нет татуировок и я предпочту, чтобы одна из моих дочерей явилась с пирсингом, чем с татуировкой, так как сережку, по крайней мере, можно потом снять», — пояснила она.

«Я не переживу, если кто-то из них сделает наколку», — цитирует Зару Mirror.