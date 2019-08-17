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«В предвкушении»: Ирена Понарошку заявила, что хочет внуков

Старшему наследнику телеведущей только восемь лет, поэтому бабушкой она станет нескоро.

«В предвкушении»: Ирена Понарошку заявила, что хочет внуков
Телеведущая Ирена Понарошку Фото: globallookpress.com

Ирена Понарошку – дважды мамы. От супруга Александра Листа она в 2011-м родила сына Теодора, в 2018-м – Серафима. Несмотря на возраст детей, блогер заявила, что уже хочет внуков. Публикация в ироничном стиле на эту тему накануне появилась в ее профиле в Instagram.

По мнению телеведущей, отношения с внуками строить куда проще, чем с детьми. Понарошку привела сразу несколько «весомых» доводов.

«Рожать их не надо, можно брать только на выходные, плюс они же очень многофункциональные! Я вот бабушке и пыль вытирала», — высказалась в блоге мама двоих детей.

Ирена уже знает, как будет проводить время с будущими внуками. Она решила, что стоит использовать опыт своей бабушки.

«А еще им можно на ночь нашептывать всякие поучительные истории из жизни. А мне ведь тоже есть, что рассказать внукам! Да и журналы «Maxim» с бабой Ирой на обложке пылятся, ждут своего часа!», — написала телеведущая.

Понарошку находится в предвкушении и живо представляет, какими сообщениями ее будут забрасывать сыновья.

«Мама, вы что, опять детям семена конопли в кашу сыпали?!», — пошутила блогер.

Однако встречу с внуками телеведущей придется ждать еще долго: «Минимум лет 10, а по-хорошему и все 20!».

Напомним, недавно о подобном желании «заявила» певица Наташа Королева. Несколько публикаций на такую тему накануне появились в СМИ. Позже супруга Тарзана  эту информацию опровергла.

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«В предвкушении»: Ирена Понарошку заявила, что хочет внуков
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