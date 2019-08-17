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«Ростом в папу»: Рубцова показала повзрослевшую дочь

Звезда сериала «СашаТаня» поделилась новым снимком 7-летней Софьи в Instagram.

«Ростом в папу»: Рубцова показала повзрослевшую дочь
Валентина Рубцова до сих пор скрывает лицо наследницы от публики. Фото: globallookpress.com

Единственной дочери 41-летней Валентины Рубцовой – Софье – от брака с актером Артуром Мартиросяном в декабре исполнится 8 лет. Несмотря на юный возраст, рост девочки уже составляет 130 сантиметров. В сентябре девочка пойдет во второй класс. Об этом звезда сериала «СашаТаня» рассказала подписчикам в Instagram.

Актриса поделилась снимком с повзрослевшей Софьей, однако предусмотрительно скрыла ее лицо от публики.

«Ростом в папу», – подписала совместное фото с дочерью Рубцова.

В кадре Софья в белой юбке-пачке стоит на кушетке и смотрит на мать.

«Какие красивые», – высказалась одна из подписчиц.

Другая поклонница поинтересовалась, почему Валентина Рубцова не показывает лицо девочки.

«Всему свое время», – ответила актриса на вопрос подписчицы.

Напомним, Валентина Рубцова прославилась благодаря роли отличницы Тани в сериале «Универ» и «СашаТаня». Актриса, рассказывая о своем персонаже, любит подчеркивать, что между ней и ее героиней нет ничего общего, однако она не обижается, когда люди узнают ее на улице и называют именем героини сериала.

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Тэги:

Валентина РубцоваЗвездные детиновое фото дочери

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«Ростом в папу»: Рубцова показала повзрослевшую дочь
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