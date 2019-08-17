Боярская призналась, что они с мужем планируют отпуск за полгода

Отправляясь на гастроли, актриса заранее решает вопрос с детьми - брать ли их с собой или оставить дома с бабушкой и дедушкой.

В недавнем интервью Елизавета Боярская призналась, что они с супругом заранее договариваются о совместном отпуске. Из-за плотного съемочного и репетиционного графика им приходится подгадывать даты для того, чтобы организовать поездку или путешествие. Еще за полгода пара определяется со временем и местом: поэтому о спонтанном отпуске актриса может только мечтать.

Если же Боярская отправляется на длительные гастроли, она старается взять в поездку и детей. Иногда в подобных разъездах знаменитость сопровождает мама, опытная нянечка или муж — Максим Матвеев, те люди, которым Елизавета безоговорочно может доверить сыновей.

По словам актрисы, обычно из-за насыщенного летнего графика ее отпуск выпадает на август. К этому моменту они с супругом решают и оговаривают все значимые моменты: куда они поедут, на какое время и каким составом.

«Спонтанности в планировании путешествий у нас не бывает — только строгая дисциплина и продуманность», — приводит woman.ru слова Елизаветы Боярской.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская воспитывают двоих детей: старшего сына — семилетнего Андрея и маленького Григория, ему восемь месяцев.