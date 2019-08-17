Копии помолвочного кольца Кейт продаются всего за 20 фунтов

Помолвочное кольцо Кейт Миддлтон, пожалуй, является одним из самых известных украшений в мире. Принц Уильям подарил его будущей герцогине Кембриджской, когда делал предложение руки и сердца.

Выбор именно этого ювелирного изделия был не случаен — ранее оно принадлежало принцессе Диане, и таким образом ее сын хотел отдать должное ее памяти.

В день объявления о помолвке Кейт и Уильяма в 2010 году фото кольца облетело весь мир, и предприимчивые бизнесмены тут же смекнули, что копии украшения, пусть даже и дешевые, раскупят как горячие пирожки.

Оригинальное кольцо может похвастаться синим сапфиром в 12 карат, оно сделано из белого золота высшей пробы, и понятно, что его стоимость исчисляется тысячами фунтов стерлингов.

Marks & Spencer выпустил в то время его копию, которая стоила всего 19,50 фунтов стерлингов, и британцы буквально смели ее с прилавков.

Однако и спустя девять лет кольцо не потеряло своей актуальности и по-прежнему есть много желающих «быть, как Кейт».

Поэтому для тех, кто не успел купить кольцо в то время, Marks & Spencer снова вернула его на прилавки, причем по той же цене — 19,50.

Желающие также могут дополнить его комплектом из сережек с «сапфирами» и цепочкой с кулоном, повторяющим дизайн кольца. Стоимость изделий такая же, пишет Mirror.