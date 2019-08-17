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Копии помолвочного кольца Кейт продаются всего за 20 фунтов

Украшение, которое принц Уильям подарил своей невесте, ранее принадлежало принцессе Диане.

Копии помолвочного кольца Кейт продаются всего за 20 фунтов
Копии помолвочного кольца Кейт Миддлтон вернулись на прилавки

Помолвочное кольцо Кейт Миддлтон, пожалуй, является одним из самых известных украшений в мире. Принц Уильям подарил его будущей герцогине Кембриджской, когда делал предложение руки и сердца.

Выбор именно этого ювелирного изделия был не случаен — ранее оно принадлежало принцессе Диане, и таким образом ее сын хотел отдать должное ее памяти.

В день объявления о помолвке Кейт и Уильяма в 2010 году фото кольца облетело весь мир, и предприимчивые бизнесмены тут же смекнули, что копии украшения, пусть даже и дешевые, раскупят как горячие пирожки.

Оригинальное кольцо может похвастаться синим сапфиром в 12 карат, оно сделано из белого золота высшей пробы, и понятно, что его стоимость исчисляется тысячами фунтов стерлингов.

Marks & Spencer выпустил в то время его копию, которая стоила всего 19,50 фунтов стерлингов, и британцы буквально смели ее с прилавков.

Однако и спустя девять лет кольцо не потеряло своей актуальности и по-прежнему есть много желающих «быть, как Кейт».

Поэтому для тех, кто не успел купить кольцо в то время, Marks & Spencer снова вернула его на прилавки, причем по той же цене — 19,50.

Копии помолвочного кольца Кейт Миддлтон. Фото.
Копии помолвочного кольца Кейт Миддлтон вернулись на прилавки. Фото: marksandspencer.com/

Желающие также могут дополнить его комплектом из сережек с «сапфирами» и цепочкой с кулоном, повторяющим дизайн кольца. Стоимость изделий такая же, пишет Mirror.

Копии украшений Кейт Миддлтон. Фото.
Копии украшений Кейт Миддлтон вернулись на прилавки. Фото: marksandspencer.com/
Копии украшений Кейт Миддлтон. Фото.
Копии украшений Кейт Миддлтон вернулись на прилавки. Фото: marksandspencer.com/
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Британская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостипомолвочное кольцоювелирные изделияювелирные украшения

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Копии помолвочного кольца Кейт продаются всего за 20 фунтов
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