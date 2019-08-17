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Морская нимфа: Стефания Маликова поделилась снимком в купальнике

На новой фотографии с отдыха 19-летняя дочь российского исполнителя излучает безоблачное счастье.

Морская нимфа: Стефания Маликова поделилась снимком в купальнике
Стефания Маликова довольна каникулами. Фото: instagram.com/steshamalikova/

19-летняя Стефания Маликова довольна тем, как проходит заключительный месяц каникул. Студентка МГИМО вместе с семьей отдыхает в Геленджике и наслаждается солнцем и теплым морем. На снимке с пляжа, опубликованным в Instagram, дочь Дмитрия Маликова излучает безоблачное счастье. На фото девушка как будто парит в облаках.

«Душа», – подписала снимок Стеша.

Фолловеры дочери Маликова отметили, что девушка молода и красива, поэтому поводов унывать у нее нет.

«Спортсменка, комсомолка и просто красавица!»; «Не улетай»; «Молодость и красота»; «Морская нимфа», – поделились своими ассоциациями подписчики.

Напомним, к Стефании Маликовой внимание поклонников приковано с детства. Будучи ребенком, Стеша снималась для глянцевых журналов и задавала модные тренды. Позже, когда девушка повзрослела, она сама попробовала себя в роли дизайнера, разработав эскизы выпускных платьев для школьниц.

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Дмитрий Маликовзвездный отдыхСтефания МаликоваФото в купальнике

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Морская нимфа: Стефания Маликова поделилась снимком в купальнике
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