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«Смотрит в своё детство»: Диана Арбенина поделилась снимком с сыном

Фото было сделано во время отдыха на Багамских островах.

«Смотрит в своё детство»: Диана Арбенина поделилась снимком с сыном
Диана Арбенина Фото: globallookpress.com

45-летняя певица и солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина недавно загадала в своем блоге поклонникам небольшую загадку. Накануне в профиле она опубликовала кадрированный снимок, на котором изображен ее сын Артем. Мальчик мечтательно куда-то смотрит. Тогда певица попросила подписчиков угадать, что приковало взгляд ее наследника.

После небольшого обсуждения мнения разделились. Большинство комментаторов решило, что подросток нежно смотрит на маму или сестру Марту. Чуть позже Арбенина опубликовала «отгадку». Артем все-таки смотрел на маму. Однако солистка «Ночных снайперов» пояснила, что это не совсем так. По ее мнению, мальчик вглядывался в свое собственное детство, которое и олицетворяет Диана.

«Несмотря на то что перед ним я — смотрит он в своё безмятежное бескрайнее волшебное бесконечное детство. И я кайфую, понимая, что всю его долгую жизнь буду олицетворением этого детства», — высказалась исполнительница.

Фото было сделано на Багамских островах. Оно растрогало многих поклонников, которые не скупились на теплые слова в комментариях.

Диана Арбенина с сыном. Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B1QCnIfo5g4/

Напомним, недавно Диана Арбенина публично призналась в любви к детям. Двойняшкам скоро исполнится 10 лет.

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Арбенинагруппа "Ночные снайперы"дети звездДиана Арбенина

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«Смотрит в своё детство»: Диана Арбенина поделилась снимком с сыном
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