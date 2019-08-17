«Смотрит в своё детство»: Диана Арбенина поделилась снимком с сыном

Фото было сделано во время отдыха на Багамских островах.

45-летняя певица и солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина недавно загадала в своем блоге поклонникам небольшую загадку. Накануне в профиле она опубликовала кадрированный снимок, на котором изображен ее сын Артем. Мальчик мечтательно куда-то смотрит. Тогда певица попросила подписчиков угадать, что приковало взгляд ее наследника.

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После небольшого обсуждения мнения разделились. Большинство комментаторов решило, что подросток нежно смотрит на маму или сестру Марту. Чуть позже Арбенина опубликовала «отгадку». Артем все-таки смотрел на маму. Однако солистка «Ночных снайперов» пояснила, что это не совсем так. По ее мнению, мальчик вглядывался в свое собственное детство, которое и олицетворяет Диана.

«Несмотря на то что перед ним я — смотрит он в своё безмятежное бескрайнее волшебное бесконечное детство. И я кайфую, понимая, что всю его долгую жизнь буду олицетворением этого детства», — высказалась исполнительница.

Фото было сделано на Багамских островах. Оно растрогало многих поклонников, которые не скупились на теплые слова в комментариях.

Напомним, недавно Диана Арбенина публично призналась в любви к детям. Двойняшкам скоро исполнится 10 лет.