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Канделаки на отдыхе в Италии отказалась от местных деликатесов

Телеведущая поведала, что придерживается своей диеты.

Канделаки на отдыхе в Италии отказалась от местных деликатесов
Тина Канделаки во время отпуска придерживается правильного питания. Фото: instagram.com/tina_kandelaki/

43-летняя Тина Канделаки проводит отпуск в Италии, на острове Капри в Тирренском море. Генеральный продюсер телеканала Матч-ТВ рассказала, что остров славится своей кухней, однако отказалась снимать пробу, так как следит за фигурой. Об этом телезвезда сообщила в Instagram, опубликовав снимок с морского побережья.

«Кухня на острове Капри составляет важную часть общего ощущения того, что вы находитесь на высококлассном курорте. Поскольку я придерживаюсь своего меню, то поделиться впечатлениями от знаменитых пирогов, пиццы, колбасы и безе-мороженого не смогу, но и без того рассказать можно многое», – сообщила знаменитость фолловерам.

Для фото Тина Канделаки позировала в тюрбане из платка и демонстрировала отсутствие косметики на лице.

«Просто поражает, как Вас на все хватает? Не слушайте тех, кто говорит гадости, они просто Вам завидуют, потому что, не могут жить так, как Вы»; «Восхитительный образ! Больше нет слов!»; «Тина – вы лучшая», – прокомментировали пост телеведущей фолловеры.

Напомним, ранее Тина Канделаки объявила конкурс, предложив подписчикам поделиться самым несуразным оскорблением, которое они слышали в свой адрес. Таким образом, знаменитость дала понять, что не воспринимает нападки хейтеров всерьез и намерена и дальше высказывать свое мнение, даже если оно и не нравится некоторым посетителям ее профиля.

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Диета звездыправильное питаниеТина Канделаки

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Канделаки на отдыхе в Италии отказалась от местных деликатесов
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