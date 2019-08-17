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Гагарина опубликовала архивное фото, показав маму в юности

Певица поделилась в Instagram снимком из семейного альбома.

Гагарина опубликовала архивное фото, показав маму в юности
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков (Фото: Globallookpress.com)

Полина Гагарина в микроблоге опубликовала архивное фото, показав, как ее мама выглядела в юности. На этом снимке Екатерине всего двадцать лет. И, по мнению певицы, ее родительница вполне могла бы составить конкуренцию кинозвездам.

«Сегодня ей исполнилось чуть больше, но выглядит она не чуть не хуже! Ведь внешнее — это отражение внутреннего! Мамуль, будь здорова всегда! Нам детям больше для счастья ничего не нужно!» — отметила Полина.

Кроме того, певица пообещала поклонникам опубликовать в Instagram свежее совместное фото с именинницей. По словам Полины, ее мама выглядит значительно моложе своих лет. В одном из интервью Гагарина призналась, что во всем берет пример со своей родительницы, в частности, артистка полагается на ее тонкий вкус.

Полина Гагарина с сыном Андреем и супругом (Фото: Instagram.com/gagara1987)

Свою маму исполнительница считает эталоном женственности и элегантности. Супруга фотографа Дмитрия Исхакова не скрывает: она часто советуется с мамой, которая неплохо разбирается в моде.

Сама Полина воспитывает двоих детей: одиннадцатилетнего сына Андрея от первого мужа Петра Кислова и дочку Мию, ей два годика. Отцом малышки стал нынешний избранник певицы — Дмитрий Исхаков.

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Звездные детиПолина Гагарина

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Гагарина опубликовала архивное фото, показав маму в юности
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