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Маркл осталась единственной из королевских дам без военного звания

В отличие от Кейт Миддлтон, Камиллы Паркер-Боулз и принцессы Анны, королева еще не пожаловала герцогине Сассекской звание в британской армии.

Маркл осталась единственной из королевских дам без военного звания
Меган Маркл еще не удостоилась военного звания. Фото: Global Look Press

Меган Маркл осталась единственной женщиной из старшего поколения королевской семьи, которой Елизавета II еще не пожаловала военное звание.

В 2015 году Кейт Миддлтон от щедрот Ее Величества стала Почетным командующим воздушных сил британской армии в авиационном училище для курсантов под предводительством принца Филиппа.

Эта должность как нельзя лучше пришлась к «кенсингтонскому» двору в рамках работы герцогини Кэтрин с подростками от 12 лет в клубе, где обучают летному делу.

У Камиллы Паркер-Боулз есть сразу несколько военных званий, а кроме этого она является патроном Ассоциации седьмой бронетанковой дивизии союзных войск. Это назначение она получила в память о ее отце, который служил в британской армии.

У принцессы Аннны целых 27 военных в должностей, что дает ей право возглавлять колонны во время знаменного парада в качестве почетного командира наряду со своими братьями принцами Чарльзом и Эндрю.

Причинами, по которым Меган еще не удостоилась военного звания, могут быть две. Во-первых, она сейчас находится в декрете, и ей явно не до игры в «войнушку».

Вторая же заключается в том, что у нее все еще нет британского гражданства без которого получить должность в армии, увы, нельзя, пишет The Sun.

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Маркл осталась единственной из королевских дам без военного звания
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