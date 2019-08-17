Пересильд проникновенно исполнила знаменитый хит Пугачевой

34-летняя актриса Юлия Пересильд проникновенно спела песню «Мне нравится, что вы больны не мной» из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром». Песню актриса посвятила композитору Микаэлу Таривердиеву. Фрагментом концерта Пересильд поделилась в Instagram.

«Сегодня день рождения у одного из моих любимых композиторов М.Л.Таривердиева … его песни сразу попадают прямо в сердце и остаются там надолго», – рассказала актриса подписчикам.

В ответ некоторые фолловеры принялись сравнивать актрису с Аллой Пугачевой, которая исполнила эту песню в фильме, озвучив героиню Барбары Брыльска.

«Без обид, но Пугачева эту песню поёт лучше»; «Несмотря на то, что мне очень нравится Юля, спела как-то резко и кричала, а хотелось мягко, тихо,это же стихи…», – заметили подписчики звезды.

Другие фолловеры, наоборот, положительно оценили выступление Юлии Пересильд.

«Юлия, не перестаю вам удивляться. И поёте, и в кино снимаетесь, и конкурсы организовываете, на все руки, красиво, талантливо, а главное от души!»; «Можно смотреть и слушать бесконечно!»; «Прекрасный голос, своё представление об этой песне… Браво!», – прокомментировали фанаты.

Напомним, ранее Юлия Пересильд рассказала, как тяжело переживала смерть отца-бизнесмена, которого убили в начале 90-х годов. Когда родителя не стало, Юлии было всего 11 лет.