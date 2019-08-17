Принцесса Беатрис может выйти замуж без разрешения королевы

Когда принц Уильям и принц Гарри планировали связать себя узами брака с Кейт Миддлтон и Меган Маркл, они вынуждены были просить согласия Елизаветы II.

По сообщениям королевских источников, 31-летняя принцесса Беатрис готова сыграть свадьбу с бизнесменом-миллиардером Эдоардо Мапелли Моцци.

При этом просить согласие на свой брак у королевы ей не обязательно. В этом отношении она более «свободная пташка», чем ее кузены принц Уильям и принц Гарри.

Когда герцог Сассекский планировал женитьбу, то ему пришлось идти на поклон к своей венценосной бабушке, чтобы та дала письменное разрешение ему на брак с Меган Маркл. Точно также дело обстояло и со свадьбой Уильяма с Кейт Миддлтон.

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Согласно Акту о королевских браках от 1772 года, королева может отказаться дать согласие на брак внутри своей семьи, а в случае одобрения, должна заявить об этом письменно. Закон распространялся на всех челнов королевской династии, но в 2013 году его изменили.

Теперь согласие королевы должны просить только шесть первых человек в очереди на престол. После рождения троих детей Кейт Миддлтон, Гарри стал шестым, в то время как Беатрис занимает девятое место в очереди на трон, так что закон на нее не распространяется, пишет The Sun.