НОВОСТИ

Принцесса Беатрис может выйти замуж без разрешения королевы

Когда принц Уильям и принц Гарри планировали связать себя узами брака с Кейт Миддлтон и Меган Маркл, они вынуждены были просить согласия Елизаветы II.

Принцесса Беатрис может выйти замуж без разрешения королевы
Принцесса Беатрис может обойтись без благословения королевы на брак. Фото: Global Look Press

По сообщениям королевских источников, 31-летняя принцесса Беатрис готова сыграть свадьбу с бизнесменом-миллиардером Эдоардо Мапелли Моцци.

При этом просить согласие на свой брак у королевы ей не обязательно. В этом отношении она более «свободная пташка», чем ее кузены принц Уильям и принц Гарри.

Когда герцог Сассекский планировал женитьбу, то ему пришлось идти на поклон к своей венценосной бабушке, чтобы та дала письменное разрешение ему на брак с Меган Маркл. Точно также дело обстояло и со свадьбой Уильяма с Кейт Миддлтон.

Согласно Акту о королевских браках от 1772 года, королева может отказаться дать согласие на брак внутри своей семьи, а в случае одобрения, должна заявить об этом письменно. Закон распространялся на всех челнов королевской династии, но в 2013 году его изменили.

Теперь согласие королевы должны просить только шесть первых человек в очереди на престол. После рождения троих детей Кейт Миддлтон, Гарри стал шестым, в то время как Беатрис занимает девятое место в очереди на трон, так что закон на нее не распространяется, пишет The Sun.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяЕлизавета IIКоролева Елизавета IIкоролевская свадьбапринцесса Беатрис

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Принцесса Беатрис может выйти замуж без разрешения королевы
Интересно?
Поделись с друзьями: