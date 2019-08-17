Рудковская подчеркнула красивый загар черным купальником

Яна Рудковская для своего отпуска выбрала фешенебельный курорт Монте-Карло в Монако. За несколько дней отдыха 44-летняя продюсер Димы Билана приобрела красивый загар, который продемонстрировала подписчикам в Instagram. В кадре Рудковская на фоне бассейна позирует в черном слитном купальнике и зеркальных очках-авиаторах.

«Мой цвет настроения чёрный», – подписала фото продюсер.

В комментариях к посту знаменитости отметился Филипп Киркоров, который одобрил выбор купальника.

«У тебя всегда был правильный и отменный вкус», – похвалил певец Рудковскую.

Некоторые подписчики заявили, что видели продюсера «вживую» и выразили восхищение идеальной фигурой звезды.

«А я вами любовалась возле отеля, вы – идеальная и стройная». – высказалась поклонница Рудковской.

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Напомним, ранее Яна Рудковская подверглась критике за «удлинение» своих ног с помощью графического редактора. Подписчики продюсера заявили, что Рудковская обманывает свою аудиторию и не показывает «честных» снимков. В ответ продюсер Димы Билана заявила, что желает всем женщинам иметь в ее возрасте такие ноги и посоветовала не зацикливаться на внешности.