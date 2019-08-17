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Телеведущий о браке Маркл: Меган «вступила в змеиную яму»

Ричард Мейдли сравнил королевскую семью с террариумом.

Телеведущий о браке Маркл: Меган «вступила в змеиную яму»
Меган Маркл придется лавировать, чтобы выжить в королевской семье. Фото: Global Look Press

Меган Маркл «вступила в змеиную яму», выйдя замуж за Гарри, совсем как принцесса Диана, предупредил ведущий утреннего шоу Good Morning Britain Ричард Мейдли.

38-летняя экс-актриса оставила позади свою жизнь в Америке, чтобы вступить в брак с 34-летним принцем в прошлом году, и у пары уже родился первенец. Однако с того момента, как герцогиня Сассекская стала членом королевской семьи, на нее обрушились обвинения в лицемерии и показной добродетели.

Особенно остро прозвучала критика после того, как офицер службы безопасности попросил публику воздержаться от съемки Маркл во время турнира в Уимблдоне.

«Разве не удивительно, что «медовый месяц» Гарри и Меган с публикой так быстро подошел к концу? Не прошло и года, как все закончилось», — констатировал факт телеведущий.

«Лично мне очень жаль Меган. Я думаю, что она вступила в яму со змеями. Диана тоже вступила в змеиный клубок», — высказался Мейдли.

«Я полагаю, что ей придется выучить довольно сложный урок, чтобы научиться делать ставку на наиболее вероятный исход, то есть не просто рисковать, а минимизировать риски, так как королевская семья — это жесткий старый мир», — заявил он.

Тем не менее, Ричард Мейдли выразил надежду, что герцогиня все же научится соответствовать своему высокому положению и это для всех будет благом, пишет The Sun.

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Телеведущий о браке Маркл: Меган «вступила в змеиную яму»
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