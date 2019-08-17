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Лолита пожаловалась на непристойные предложения от мужчин

После расставания с мужем на певицу обрушился град сообщений интимного характера.

Лолита пожаловалась на непристойные предложения от мужчин
Лолиту атаковали озабоченные мужчины/globallookpress.com

Певица Лолита заявила, что после того, как она объявила о расставании с пятым мужем — тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым — на нее посыпались непристойные предложения от мужчин. Как отметила певица, у мужчин по отношению к ней началось настоящее «обострение».

Лолита с мужем. Фото
Лолиту атаковали непристойными сообщениями/globallookpress.com

Лолите стали поступать десятки сообщений интимного характера. Многие представители сильного пола хотят познакомиться, присылают фотографии. При этом на снимках они откровенно показывают, как выглядят в обнаженном виде.

«Секс обещают — мол, женщине в любом возрасте он необходим, что я — исключение?! Большинство таких блокирую, над кем-то прикалываюсь, приличным отвечаю тактично», — сказала популярная исполнительница.

При этом Лолита призналась, что если раньше даже не смотрела в сторону других мужчин, то сейчас, после расставания, она может себе это позволить. При этом к серьезным отношениям она не готова. Тем более, что с Дмитрием Ивановым пока заявление на развод они не подали, сообщает «СтарХит».

Ранее Лолита отмечала, что они взяли в паузу в отношениях. Поклонники надеются, что звезда все-таки передумает и помирится с супругом, с которым ранее у них была полная идиллия в семейной жизни.

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Лолита пожаловалась на непристойные предложения от мужчин
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